«المنفي» يُؤكد حرصه على الدفع بالعملية السياسية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه على الدفع بالعملية السياسية ومعالجة حالة الانسداد من خلال مواصلة المحادثات مع الأطراف الليبية.



جاء ذلك خلال لقاء استقباله، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوش هارس والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمى برنت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بإلإضافة لملف حقوق الإنسان.

وثمن نورلاند دور رئيس المجلس الرئاسي وعمله الدؤوب لخلق جسوراً للتواصل مع الفاعلين والمعنيين بالقضية الليبية، مؤكداً مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي.

كما تم خلال اللقاء بحث سُبل إعادة إعمار مدينة درنة بشكل مشترك بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، بالإضافة لملف تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

بدوره أعرب المنفي عن تقديره لدور الولايات المتحدة في دعمها لعمل اللجنة المالية العليا وخطواتنا بالشراكة مع البعثة الأممية في الوصول لتسوية سياسية حقيقية ترتكز على الإحتكام للشعب بشكل مباشر.