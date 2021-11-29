«المنفي» يُؤكد دعمه لرئاسة الأركان العامة

استقبل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد علي الحداد، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وأشاد المنفي خلال اللقاء، بدور رئاسة الأركان العامة في تنظيم عمل الوحدات العسكرية، والنهوض بها والعمل على رفع كفاءة منتسبيها.

واستعرض رئيس الأركان أمام رئيس المجلس، النجاحات التي حققتها الرئاسة خلال الأشهر الماضية لتنظيم عمل الأركانات العسكرية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي دعمه لرئاسة الأركان باعتبارها أحد أعمدة المؤسسة العسكرية العريقة حتى تتمكن من أداء المهام المناطة بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.