«المنفي» يُؤكد دور الصين في تحقيق الاستقرار بليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

استعرض الرئيسان مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية، حيث ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.