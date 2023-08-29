«المنفي» يُؤكد سعيهم لإنهاء كافة المراحل الانتقالية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة ( 6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها وأهمية توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والذي نقل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس المجلس للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج.

كما أكد المنفي خلال اللقاء، عن عزمه على المباشرة في تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، معرباً عن تقديره للرئيس الفرنسي لاهتمامه بالملف الليبي وشكره على الدعوة للمشاركة بمؤتمر السلام بباريس في نوفمبر القادم.

بدوره أكد المبعوث الفرنسي، على عمق العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وأن الجمهورية الفرنسية حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتدعم رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مشيداً بعمل اللجنة المالية العليا، والتقدم المُحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.