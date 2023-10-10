«المنفي» يُؤكد ضرورة إعداد خطة شاملة لإدارة ما بعد الكارثة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة إعداد خطة واضحة وشاملة لإدارة ما بعد الكارثة وإعادة الإعمار وكيفية إدارة الموارد والأموال وتقييم الأضرار الناجمة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى إصلاح أو ترميم أو إعادة إعمار وتوفير الدعم والمساعدة للأشخاص الذين تأثروا بالفيضانات والسيول جراء العاصفة المتوسطية “دانيال”.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال ترأسه الاجتماع العادي لمجلس التخطيط الوطني في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس أحمد أبريدان ومدراء الإدارات بالمجلس ورؤساء مجالس التخطيط بالمناطق، بالإضافة إلى عدد من النخب والخبراء والمستشارين بمدينة درنة.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن المنفي تأكيده خلال الاجتماع، على مجموعة من التوصيات من شأنها المساعدة في إعادة البناء والإعمار من خلال تشكيل فريق إدارة لما بعد الكارثة من الخبراء والمختصين تثق فيهم مناطقهم في مجالات الإدارة والتخطيط والاتصالات والبناء للتعامل مع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة والسريعة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية في الإدارة المالية وتعزيز الرقابة والمساءلة وتطوير آليات رصد الفساد والاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة يكون لهم دور داعم من خلال فرق فنية.