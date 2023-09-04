«المنفي» يُؤكد ضرورة إكمال مشاريع التنمية في فزان

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشاريع التنمية في فزان، والاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده أمس الأحد، في مدينة سبها، مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، لمتابعة احتياجات المنطقة.

ونوه رئيس المجلس خلال الاجتماع، إلى ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها.

بدورهم أشاد الحضور من مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، بدور المنفي وحرصه على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.