«المنفي» يُؤكد على أهمية دعم وتشجيع الأندية الرياضية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي طرابلس فرج إدريس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي في إطار دعم المنفي للأندية الرياضية ولقاءاته المتواصلة مع مسئوليها ومنتسبيها، وتعزيزاً لدورها في تماسك المجتمع والتقريب بين أبناء الوطن الواحد.

ووضع رئيس اللجنة التسييرية للنادي الأهلي، رئيس المجلس الرئاسي، في صورة الأوضاع التي يمر بها النادي، المُقبل على مشاركة مهمة في دوري المجموعات في بطولة كأس الكنفدرالية الإفريقية، مثمناً وقوفه مع النادي في المراحل الأولى من المشاركة.

من جهته أكد المنفي، على أهمية دعم وتشجيع الأندية الرياضية، مشيداً بمساهمة النادي الأهلي طرابلس العريق، في مسيرة الرياضة الليبية، كرافد مهم من روافد المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية.