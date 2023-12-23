«المنفي» يُؤكد على دعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والدعوة لوقف النار الفوري والسماح بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نبيل أبوردينة، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

وفي مستهل اللقاء، نقل المبعوث الخاص لرئيس المجلس تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معرباً عن تقديره للموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في كل اللقاءات الدولية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وفي نهاية اللقاء قدم المبعوث الخاص لوحة فنية للمسجد الأقصى عرفاناً بالدور الذي تقوم به دولة ليبيا في دعم القضية الفلسطينية.