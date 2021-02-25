«المنفي» يُؤكد على دور الشباب في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية

قام رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، اليوم الخميس، بزيارة إلى جامعة طرابلس التقى خلالها برئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ورحب رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، وعمداء الكليات برئيس المجلس ونائبه لزيارتهما لإحدى منارات العلم في ليبيا وأكبرها وهي جامعة طرابلس، متقدمين لرئيس المجلس ونائبيه ولرئيس الحكومة بالتهنئة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه برئيس الجامعة وعمداء الكليات على الدور المهم لشريحة الشباب وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية شاملة في المرحلة القادمة.

وشدّد المنفي على أهمية وضرورة استعانة السلطة التنفيذية بالكفاءات وأخذ الاستشارات من الخبراء بجامعة طرابلس من حملة المؤهلات العلمية.

هذا وتناول الاجتماع مناقشة عدد من البنود والمحاور والتي أكّد من خلالها رئيس المجلس الرئاسي وعضو المجلس الرئاسي على المهام والواجبات الأساسية للمجلس الرئاسي والتي من أهمها توحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية والسعي قدماً من أجل مصالحة وطنية حقيقية شاملة.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة قانون الجامعات والوضع المالي حيث تم التطرق إلى آلية حلحلة المرتبات المتعثرة ومستحقات موظفي وأعضاء هيئة التدريس والعبء الدراسي، كذلك مناقشة الإنفاق على البحث العلمي ووضع الإستراتيجيات المنظمة لها، وتم تناول دور خدمة المجتمع في تهيئة الظروف المناسبة في توحيد مؤسسات الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة ونبذ خطابي الكراهية والعنف.