«المنفي» يُؤكد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعه العادي الأول لعام 2021م، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وتوجه رئيس المجلس الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائبه موسي الكوني، فور وصولهم من الزيارة الرسمية لدولة فرنسا، للمشاركة في الاجتماع.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن المنفي تأكيده، خلال كلمته في الاجتماع أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية، وفق قوله.

كما أكد المنفي على ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي الكريم.

وتهدف مشاركة رئيس المجلس الرئاسي إلى دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في المهام المناطة بها، وفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس.