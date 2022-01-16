«المنفي» يُؤكد على ضرورة وحدة واستقلال المصرف المركزي

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية وضرورة وحدة واستقلال المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وذلك لبحث آخر مستجدات توحيد السلطة النقدية في ليبيا.

من جانبه استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطة توحيد المصرف المركزي، والإجراءات والإطار الزمني اللازمين لذلك.