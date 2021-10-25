انتخابات ليبيا

«المنفي» يُؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع تونس

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:33 | آخر تحديث: 25 أكتوبر 2021 - 19:34 نُشر: الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:33
ليبيا
«المنفي» يُؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع تونس
المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء بالجمهورية التونسية نجلاء بودن، التي تترأس وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، رفقة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي.

ورحب المنفي، برئيسة الوزراء، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.

من جهتها، أكدت نجلاء بودن، على استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

«المنفي» يُؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع تونس
آخر تحديث: 25 أكتوبر 2021 - 19:34
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً