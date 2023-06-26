«المنفي» يُؤكد عمق العلاقات الثنائية مع روسيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الاتحاد الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين”، عقب مراسم قبول أوراق اعتماده سفيراً لبلاده.

وأشاد السفير الروسي الجديد لدى ليبيا، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره أكد المنفي خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الأوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.