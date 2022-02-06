«المنفي» يُؤكد موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي العادية الـ35 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي محمد اشتية.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن المنفي تأكيده، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال الدعم السياسي المستمر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المنفي قائلاً: “نحن مع فلسطين وشعبها وسنقدم لها كل ما نستطيع”.

وبحث اشتية مع المنفي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

واطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، رئيس المجلس الرئاسي، على تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، وارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.