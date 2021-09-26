«المنفي» يُتابع عمل البعثة الليبية بالأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس السبت، رئيس وأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اللقاء مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.

ووضع رئيس البعثة المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، رئيس المجلس الرئاسي، في صورة ما تواجهه من تحديات، كما استعرض مشاركاتها لجان الجمعية العامة، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

من جانبه دعا المنفي، الجميع للعمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.