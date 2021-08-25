«المنفي» يُتابع مع «الدبيبة» الصعوبات التي تُواجه حكومته

عُقد اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي، الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، في ظل تأخر إعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأكد المنفي خلال الاجتماع، دعمه للحكومة، ومساندته للمجهودات التى تبذلها، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي لها علاقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.