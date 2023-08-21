«المنفي» يُثني على دور أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

ورحب رئيس المجلس بالوفد، مثنياً على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

من جانبهم طالب أعضاء الوفد بضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة اتجاه كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.