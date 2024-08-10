«المنفي» يُثني على دور الاتحاد الإفريقي في إنجاح المصالحة الوطنية

أثنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دور الاتحاد الإفريقي وبعثته في ليبيا، لمساندتهم لجهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، بمقر المجلس في طرابلس، وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات المُنجزة من قبل المجلس وبعثة الاتحاد الإفريقي لإنجاح مشروع المصالحة، والتحضيرات للمؤتمر المرتقب عقده بخصوص المصالحة الوطنية منتصف أكتوبر المقبل بأديس أبابا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.