«المنفي» يُجدد التزامهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التزامهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال المنفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة.

وأضاف: “ملتزمون بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها”.