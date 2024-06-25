«المنفي» يُجدد التمسك بالسيادة الوطنية

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام.



وقال المنفي عبر حسابه على منصة “إكس”: “في ظل استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا والذي انعكس سلباً على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها سنطرح أفكار جديدة للعام 2024م”.

وأضاف: “سيظل الحل الأمثل إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في استفتاءات أو انتخابات عامة هو التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية”.