«المنفي» يُجدد موقفهم الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.



وتناول اللقاء المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وجدّد المنفي موقف المجلس الرئاسي الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي في ختام اللقاء، الدعوة لرئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لزيارة ليبيا لدعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار والسلام.