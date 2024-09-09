«المنفي» يُجري اتصالا مع الرئيس الجزائري

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”، وذلك لفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتجديد الشعب الجزائري الثقة له.

وأعرب المنفي، خلال اتصاله، عن “تقديره الكبير للعلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين”، مؤكداً “أهمية مواصلة التعاون المشترك في كافة المجالات بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

كما عبّر الرئيس تبون، عن “شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة”، مؤكداً “التزام الجزائر بتعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق المزيد من التكامل والتعاون”.