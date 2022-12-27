«المنفي» يُجري مباحثات في الجامعة العربية

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وبحث المنفي في مستهل زيارته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومكتب الأمانة العامة آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وجاء هذا اللقاء، قبل لقائه ممثلين وسفراء الدول العربية الدائمين بالجامعة وطرح رؤية المجلس الرئاسي لحل الأزمة الليبية في إطار اختصاصاته الدستورية ووفق أحكام خارطة الطريق وحث الجامعة على تحمل مسؤولياتها لدعم مقاربة المجلس الرئاسي بالخصوص، تفاعلاً مع دعم بعثة الأمم المتحدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، شرحاً حول تطورات الوضع فى ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل فى المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً بأن مشروع المصالحة الذى يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.