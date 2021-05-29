«المنفي» يُجري مباحثات مع الرئيس التونسي

أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، جلسة محادثات على انفراد مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتم بالمناسبة التأكيد على عمق الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين وعلى الارادة الثابتة على مزيد تطوير علاقات التعاون والتبادل المتميزة وآفاق دعمها وتنويعها وفق تصورات مبتكرة وفكر جديد، وتذليل الصعوبات التي تعترضها بما يلبي التطلعات المشروعة والآمال الكبيرة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، بحسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان.

وتم أيضاً، تبادل الرأي والتشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل آليات العمل المغاربي المشترك.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف نسق تبادل الزيارات وتفعيل مختلف أطر التعاون والتسريع بانعقاد الاستحقاقات الثنائية وتعزيز التنسيق الثنائي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وعقد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس المجلس الرئاسي ، في أعقاب المحادثات، ندوة صحفية مشتركة.

تصريح صحفي مشترك لرئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي تصريح صحفي مشترك لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١