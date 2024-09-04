 «المنفي» يُجري مباحثات مع رئيس جمهورية الصين

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مساء اليوم الأربعاء، مباحثات ثنائية مع نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية، “شي جين بينغ”.

وتركز اللقاء على استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها، مع التأكيد على أهمية بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الجانبين.

كما تناول الجانبان أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الصينية، والإتفاق على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وفق آلية يتم التوافق عليها عبر اللجنة.

وأشاد رئيس المجلس، في “تعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات”، مشيراً إلى “تطلع بلاده لإقامة شراكة استراتيجية شاملة مع ليبيا، تعزز التعاون في جميع المجالات الحيوية”.

وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء، “استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة”، مشدداً على “وقوف الصين بحزم إلى جانب الشعب الليبي والمجلس الرئاسي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها، كما دعا إلى إيقاف كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي”.

الرئيس يُجري مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني حول بناء شراكة استراتيجية بين البلدين بكين | 04 سبتمبر 2024 م أجرى فخامة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤