«المنفي» يبحث مع «غوتيريش» تطورات الوضع في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الجمعة، لقاءً رسمياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وفي بداية اللقاء، ناقش المنفي آخر التطورات السياسية، الاقتصادية والأمنية في ليبيا، واستعرض رؤيته المتكاملة للخروج من الأزمة التي كانت قد طرحها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم السابق.

وأكد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز فرص الاستقرار في ليبيا عبر مسار جامع يحترم السيادة الوطنية ويحد من التدخلات الخارجية، كما شدد على أهمية إجراء حوار وطني داخلي مع القوى الفاعلة دون إقصاء، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تنهي المرحلة الانتقالية وتمكّن الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق للخطوات الإيجابية التي اتخذها الرئيس المنفي، خاصة فيما يتعلق بجهوده في تهدئة الأوضاع الأمنية ومبادراته لدعم الاستقرار، إلى جانب سعيه لتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين الحكومة الليبية والبعثة الأممية، والتنسبق مع المبعوثة الأممية الخاصة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتكامل الجهود لدعم الخطة الأممية التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية الشهر الماضي.