«المنفي» يُرحب بتوافق مجلسي النوّاب والدولة

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بخطوة توافق مجلسي النوّاب والأعلى للدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات خلال العام الجاري 2023م.

وحث المنفي في تغريدة عبر حسابها على، المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، مجدداً الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.

وأضاف: “نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها”.

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نؤكد من جديد على ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) March 20, 2023

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته الرسمية اليوم الاثنين، على اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ النواب المصوت عليهم هم: عز الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين المنفي عن إقليم برقة، وأبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.

وبذلك عُلقت جلسة مجلس النواب، إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكان مجلس النواب خصص جدّول أعمال الجلسة في اختيار أعضاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية.

يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة صوت في وقت سابق، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 وعلى تشكيل لجنة صياغة القوانين الانتخابية المكونة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في تصريح لـ«عين ليبيا»، إن اللجنة التي ستشكل ستراعي الأقاليم الـ3 للدولة، بحيث يتم اختيار عن كل إقليم عضوين في اللجنة؛ وذلك لضمان تمثيل جميع الليبيين.