«المنفي» يُشارك باجتماع رؤساء الدول والحكومات المعنية بإصلاح «مجلس الأمن» في أديس بابا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن (C10) المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هامش الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، بحضور رؤساء الدول والحكومات الأعضاء باللجنة.

وجدد المنفي في كلمته التأكيد على “أهمية المحافظة على الموقف الإفريقي المُوحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق أزوليني وإعلان سرت وبما يؤدي لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على إفريقيا بحصولها على تمثيل عادل من فئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة.

ودعا المنفي إلى السير قدماً في المباحثات مع الدول الخمس دائمة العضوية والمجموعات الأخرى أصحاب المصلحة.

الرئيس يُشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن أديس أبابا | 15 فبراير 2025 م شارك… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥

| بالفيديو | مشاركة الرئيس محمد المنفي في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥