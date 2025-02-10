«المنفي» يُشارك باجتماع «وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية» للجنة رؤساء الدول والحكومات

شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين في الدورة الـ42 للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه “وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد”، بمشاركة رئيس جمهورية مصر العربية، “عبدالفتاح السيسي”، رئيس اللجنة الحالي، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، “محمد ولد الشيخ الغزواني”، رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسى فكي”، ورئيس جمهورية تشاد، “محمد إدريس ديبي” الرئيس الحالي لتجمع الساحل والصحراء، والمدير التنفيذي للوكالة “ناردوس بيكيلي”، وعدد آخر من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.

ويأتي الاجتماع الافتراضي السنوي العادي، “لمتابعة خطط تنفيذ الوكالة لأجندة إفريقيا 2063 التنموية، تلبيةً لتطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل مزدهر وآمن”.

يذكر أن “وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية- نيباد، هي الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي الذي يتولى تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية في دول الاتحاد الإفريقي ويقوم بتحسين جودة التعليم والتدريب واستيعاب التقنيات الحديثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين”.