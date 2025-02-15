«المنفي» يُشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الاتحاد الإفريقي» في أديس أبابا



شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 لقمة الاتحاد الإفريقي، بحضور رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ورئيس دولة فلسطين، والأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة لعدد آخر من الرؤساء والقادة ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية.

وتناقش القمة “موضوع، (العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات)، بالإضافة لاستعراض تقارير عن حالة السلم والأمن في إفريقيا، والخطة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، بالاضافة لمواضيع أخرى”.

الرئيس يُشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي أديس أبابا | 15 فبراير 2025 م شارك… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥