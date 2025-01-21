«المنفي» يُشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الثلاثاء في سويسرا، بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” لعام 2025، بحضور قادة العالم، تحت شعار، “التعاون من أجل العصر الذكي”.

ويمثل المنتدى “منصة عالمية يلتقي من خلالها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والشركات من أجل خلق فرص للتعاون الاقتصادي وتبادل الأفكار”.

ويشهد هذا التجمع العالمي “عقد اجتماعات وجلسات حوارية لمواجهة التحديات عبر حلول مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز الشراكات الدولية والنمو الاقتصادي العالمي، ويشكل هذا الحدث الهام مناسبة لدعوة الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة للمشاركة في عملية تنمية وإعمار ليبيا”.

الرئيس يُشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا دافوس | 21 يناير 2025 م شارك فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٥