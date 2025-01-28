«المنفي» يُشارك في أعمال قمة «رؤساء دول إفريقيا»

شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، في أعمال قمة رؤساء دول إفريقيا، وكانت في استقباله، رئيسة الجمهورية السيدة، “سامية صلوحي”.

وتأتي القمة “تنفيذاً لتعهد رؤساء البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي بتوفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030”.

هذا “وتجمع القمة رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومندوبي المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك القطاع الخاص، للاتفاق على حزمة من الإصلاحات المشتركة المطلوبة لدعم الهدف المتمثل في “تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة وبأسعار موزونة بحلول عام 2030″، ويتماشى هذا الهدف مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063”.

الرئيس يُشارك في أعمال قمة رؤساء دول إفريقيا دار السلام | 28 يناير 2025 م شارك فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٥