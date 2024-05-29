«المنفي» يُشارك في اجتماعات بنك وصندوق التنمية الإفريقيين

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، في أعمال الاجتماع السنوي الـ59 لبنك التنمية الإفريقي، والاجتماع السنوي الـ50 لصندوق التنمية الإفريقي، بحضور عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة الأعضاء بلجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالمؤسسات المالية الإفريقية.

وتهدف الاجتماعات إلى وضع خطة للتحول في إفريقيا وإصلاح الهيكل المالي العالمي، وفرصة لتعزيز التزام القادة الأفارقة ومجموعة بنك التنمية الإفريقي بتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 المتمثلة في إنجاز تكامل وتنمية القارة الإفريقية وتحسين حياة شعوبها.