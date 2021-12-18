«المنفي» يُشارك في افتتاح قمة الشراكة التركية – الإفريقية

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، في الافتتاح الرسمي للقمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار “تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك”، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي، كلمة في الافتتاح الرسمي للقمة، أكد فيها أنه يطمح إلى أن تلعب ليبيا دوراً أكبر في تطور العلاقات التركية الإفريقية، نظراً لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الإفريقية.

وأشار المنفي في كلمته أمام القمة، إلى الظروف الدقيقة التي مرت بها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية المؤقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الإفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها و سيادتها وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

وكانت أعمال القمة قد انطلقت أمس الأول الخميس، بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، بينما شهد أمس الجمعة عدة جلسات للمسئولين الأفارقة، ونظراؤهم من الجمهورية التركية، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي، في إسطنبول، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وبحث معه آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.