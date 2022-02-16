«المنفي» يُشارك في الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي

يشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في 17 و18 من فبراير بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر مطّلعة أنّه من المرجح أن يلتقي المنفي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أنّ هذه الزيارة تأتي في خضم أزمة سياسية على إثر تكليف مجلس النواب، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

واعتبرت المصادر الليبية في حديثها لوكالة نوفا أنّ الرئيس المنفي يلعب دور الوساطة في هذه المرحلة.