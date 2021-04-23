«المنفي» يُشارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس التشادي

شارك الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والوفد المرافق، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي التي أقيمت في العاصمة التشادية نجامينا، بعد ظهر اليوم الجمعة، بحضور عائلة الرئيس الراحل وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وقدم المنفي تعازي الشعب الليبي إلى الشعب التشادي في وفاة رئيسه الذي تعرض لإصابات بليغة في معارك مع مسلحين شمال تشاد يوم الاثنين الماضي.

اليوم الجمعة 23 أبريل 2021 م وصول السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي في أنجامينا. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الجمعة، ٢٣ أبريل ٢٠٢١

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي في العاصمة التشادية نجامينا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مراسم تشييع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الليبية، أنه تم خلال هذا اللقاء التشاور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الليبية الفرنسية وتطورات الوضع الأمني في تشاد والمنطقة بعد مقتل الرئيس التشادي خلال اشتباكات مع قوات المعارضة شمال تشاد.

السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يُشارك في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي في أنجامينا بحضور عائلته وعدد من زعماء وقادة الدول والحكومات. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الجمعة، ٢٣ أبريل ٢٠٢١