المنفي يُشارك في جلسة حوارية حول «تعزيز القوة الاقتصادية» في إفريقيا

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في جلسة رئاسية حوارية خاصة تحت عنوان “جعل إفريقيا قوة اقتصادية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية”، وذلك بحضور عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رؤساء الجزائر، تونس، موريتانيا، تشاد، موزمبيق، وناميبيا، إلى جانب نائب الرئيس الكيني.

وفي مستهل كلمته، أشاد الرئيس المنفي بدور الجزائر، قيادةً وشعباً، في إنجاح افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية، مثمناً الجهود التي تبذل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأكد الرئيس أن هذه الجلسة تمثل تعبيرًا حقيقياً عن الإرادة الجماعية للقادة الأفارقة نحو تحقيق السيادة الاقتصادية والتكامل القاري، مضيفاً: “إن النهضة الإفريقية ليست شعاراً نرفعه، بل هي عقد تاريخي نبرمه مع أنفسنا، وأجيالنا القادمة”.

كما شدد على أن ليبيا، بما تملكه من إرث وتاريخ وموارد وإرادة سياسية، تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من مشروع نهضة إفريقيا، مستغلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية كفرصة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة لشعوب القارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور الليبي في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد إفريقي موحد ومتين.