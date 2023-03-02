«المنفي» يُشارك في قمة حركة عدم الانحياز

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن القمة مخصصة لموضوع فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتُناقش القمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من الآثار الاقتصادية السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فضلاً عن التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين.

وتأسست الحركة من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ 1955، والذي يعدّ أول تجمع منظم لدول الحركة، وتعتبر من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو.