«المنفي» يُشارك في قمة حوض بحيرة تشاد

حضر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات لجنة حوض بحيرة تشاد والتي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وتأتي القمة لمناقشة التطورات الأخيرة في دولة تشاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وتناول رئيس المجلس الرئاسي خلال مداولات القمة، الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي الأسبق إدريس ديبي، على أمن المنطقة.

كما أشار المنفي إلى ضرورة وضع حد للخروقات التي تحدث في حدود ليبيا الجنوبية وأولوية تأمينها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.

حضر السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021 م، القمة الاستثنائية لرؤساء دول… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٥ مايو ٢٠٢١