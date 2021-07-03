«المنفي» يُشارك في مراسم افتتاح قاعدة بحرية مصرية

شارك رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، اليوم السبت، في مراسم افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية، الواقعة بالقرب من الحدود الغربية مع ليبيا.

وجاءت مشاركة المنفي، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح القاعدة البحرية المصرية الجديدة المطلة على البحر المتوسط في منطقة جرجوب غرب مدينة مطروح.

كما شارك المنفي»الرئيس السيسي في تسليم أعلام الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقاعدة البحرية الجديدة لقائد القاعدة البحرية 3 يوليو وقادة الوحدات بالقاعدة، وذلك إيذانا ببدء دخولها الخدمة.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قاعدة “3 يوليو” التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية المطلة على البحر المتوسط، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وصرح قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن، خلال مراسم افتتاح القاعدة، بأنها ستضمن استراتيجية التطوير الشامل للقوات المسلحة وتعتبر “رسالة سلام وتنمية للمنطقة بأكملها”، مشيرا إلى أن القاعدة ستشهد اليوم المناورة “قادر 2021”.

ولفت الفريق إلى أن اسم القاعدة الجديدة يعود إلى “تاريخ مرتبط بالقضاء على بواعث الإرهاب البغيض والانطلاق نحو التنمية والتقدم ومنها الاهتمام الملموس بالبحر بعد ثورة 30 يونيو”، مضيفا: “التحدى كان كبيرا والمتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا.. وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن إدارة الموارد عنصرا حاكما في تنفيذ خطة التطوير الشامل للقوات المسلحة، وظهر ذلك من خلال إنشاء خمس قواعد جديدة ووحدات بحرية ذات قدرات كبيرة لتنفيذ المهام المختلفة والحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة”.

ووقع الرئيس السيسي خلال المراسم على الوثيقة الخاصة بإنشاء القاعدة ورفع العلم المصري فوقها، ثم انتقل إلى تفقد القاعدة والوحدات العسكرية الجديدة المنتشرة هناك.