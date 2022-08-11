«المنفي» يُشدد على ضرورة التوصل لخارطة طريق متكاملة بشأن الانتخابات

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وشدّد المنفي خلال لقائه القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا على ضرورة التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون.

من جانبه، جدّد القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في ليبيا.

وشدّد زينينغا على أهمية الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ينسجم مع نتائج مؤتمرات برلين ومؤتمر باريس؛ لتعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد.