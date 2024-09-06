«المنفي» يُشيد بالموقف الصيني تجاه ليبيا

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالموقف الصيني تجاه ليبيا والذي أعلنه الرئيس الصيني أثناء اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة بكين.



جاء ذلك خلال مشاركته مساء الخميس، في المائدة المستديرة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث ترأس الجلسة من الجانب الصيني دينغ شيو شيانغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ونائب رئيس الوزراء.

وكان عنوان المائدة المستديرة مُبادرة الحزام والطريق بمستوى عالي الجودة، حيث انقسم المنتدى إلى 4 محاور رئيسية، وألقى الرئيس محمد المنفي كلمة في أهم تلك المحاور وهو محور مبادرة الحزام والطريق، وتناول في كلمته العلاقات الليبية – الصينية وآفاق التعاون الصيني الإفريقي.

وقد تقسم المنتدى إلى 4 محاور هي السلم والأمن، تحديث التصنيع والزراعة، بالإضافة إلى محور حوكمة الدولة.