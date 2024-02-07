«المنفي» يُشيد بدور تركيا في دعم جهود إجراء الانتخابات الليبية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بدور تركيا المحوري في دعم الاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في أقرب الأوقات.

جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الوزير التركي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكداً مواصلة دعم المجلس الرئاسي في كل خطواته للوصول للاستحقاق الانتخابي وفي ملف المصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في جميع المجالات ولاسيما تفعيل رحلات الخطوط التركية مع ليبيا والشراكة بين ليبيا وتركيا في المجالات الاقتصادية المختلفة والتي من بينها استكمال المشاريع المتوقفة، حيث أشاد وزير الخارجية التركي بموقف الرئيس الإيجابي اتجاه العدوان على غزة.