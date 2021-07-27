«المنفي» يُطالب الاتحاد الأفريقي بدعم جهود السلم والمصالحة في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، بحضور اللواء حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات العامة، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

ورحب الرئيس الكونغولي في مستهل اللقاء، بالرئيس والوفد المرافق له، وأثنى على الجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

من جانبه جدد المنفي التزام المجلس الرئاسي، بدعم المسار الانتخابي، وكافة الاستحقاقات القادمة، ودعم مشروع المصالحة، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وطالب رئيس المجلس الاتحاد الأفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة.

كما دعا المنفي الاتحاد الإفريقي لمد يد العون لليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أمس الاثنين، إلى جمهورية الكونغو برازافيل، وكان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي بناءً على دعوة الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى ورئيس مجموعة الاتصال للاتحاد الإفريقي الخاصة بالملف الليبي بتاريخ 7 يوليو وذلك لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وسيبحث المنفي خلال الزيارة التي تستمر ليومين تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم مساعي المجلس الرئاسي من أجل الاستقرار والسلام.

[ فيديو ] مراسم وصول رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين إلى جمهورية الكونغو برازافيل حيث كان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٢٦ يوليو ٢٠٢١