«المنفي» يُطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وكذلك وقف حملات التهجير والاجتياح البري لتهجير سكان القطاع.



جاء ذلك خلال كلمته في أعمال قمة القاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة المصرية، اليوم السبت،بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة، والتي تركزت أعمالها على ما تعانيه مدينة غزة وفلسطين عامة من حرب وتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وجدد المنفي في كلمته التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف موحد لمواجهة المجازر بقطاع غزة وإيقافها.

وأضاف أن ما تمارسه دولة الاحتلال تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية.

وتابع المنفي: “لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نغفل عن معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية على مدار اليوم”.

وأردف: “محبطون من عدم إقرار مجلس الأمن مشروع قانون ينهي الحرب القائمة في قطاع غزة”.