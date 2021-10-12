«المنفي» يُناقش الآليات القانونية والدستورية للانتخابات القادمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر المجلس في طرابلس، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح.

ويأتي اللقاء لمناقشة العديد من القضايا التي تهم ملف الانتخابات المقبلة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وناقش المنفي، مع نائب رئيس مجلس الدولة، الآليات القانونية والدستورية للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية، لإنجاحها بما يُلبي تطلعات الليبيين، في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتقبل بنتائجها جميع الأطراف.

وأكد المنفي، أن المجلس الرئاسي سيواصل دعمه غير المحدود، من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، من خلال العمل والتنسيق المباشر مع جميع المشاركين في العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف.