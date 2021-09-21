«المنفي» يُناقش في نيويورك التطورات السياسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الاثنين، بمقر البعثة الليبية في نيويورك الأمريكية، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويأتي اللقاء لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث آخر التطورات السياسية في ليبيا، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

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كما بحث اللقاء، جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك مناقشة ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، واحترام جميع الأطراف لهذا الاستحقاق، والقبول بنتائجه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

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ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت سابق، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.