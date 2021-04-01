«المنفي» يُناقش مع عدد من الخبراء مشروع إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية من حيث الاختصاصات والهيكلية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية المصالحة الوطنية لإعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس، وعلى ضرورة التنوع في اختيار اللجنة العليا بحيث تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.

وأشار المنفي إلى ضرورة إعداد الخطط والبرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المصالحة الوطنية والتي تعتبر من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.