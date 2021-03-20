«المنفي» يُهنئ الشعب التونسي بمناسبة ذكرى استقلال تونس

قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التهنئة للرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، والحكومة والشعب التونسي الشقيق، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وقال في تهنئته: “نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن”.

كما قدم رئيس المجلس الشكر والتقدير لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين بلدينا خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وفق قوله.