«المنفي» يُواصل مشاوراته في المنطقة الشرقية حول منح الثقة للحكومة الجديدة

يُواصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، خلال جولة الزيارات التي يقوم بها إلى مدن المنطقة الشرقية، مشاوراته حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

والتقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق أحميد حومه في مدينة طبرق رفقة عدد من النوّاب عن منطقة الجنوب، اليوم الاثنين، برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشاكل و احتياجات الجنوب وسبل حلحلتها.

كما ناقش اللقاء تشكيل الحكومة المرتقبة والمهام المنوطة بها وسبل نجاحها.

وفي وقت سابق، بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح آخر، تطورات الوضع في ليبيا ومنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكد المنفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، على دور مجلس النواب في هذه المرحلة وتهيئة الظروف لمنح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في توحيد مؤسسات الدولة ورفع المعاناة عن المواطنين وبسط الأمن والاستقرار.

ويُجري رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي زيارة لعدد من مدن المنطقة الشرقية كان آخرها لمدينة البيضاء، حيث التقى عددا من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحوار السياسي إضافة لعدد من عمداء البلديات ومجموعة من أعيان ومشائخ الجبل الأخضر وأفراد من المنطقة العسكرية.